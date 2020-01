Matta El Maskine ( 1919-2006) ou la communion d'amour

Matta El Maskine ( ou Matthieu le pauvre en français) est l'une des sources du renouveau contemporain de l'Eglise copte orthodoxe d'Egypte



Matta El Maskine ( ou Matthieu le Pauvre en français) est l'une des sources de la renaissance contemporaine de l'Eglise copte orthodoxe d'Egypte. Les coptes orthodoxes d'Egypte constituent la première minorité chrétienne du Proche Orient mais se trouvaient sur le déclin. La plupart des monastères étaient en ruine et l'antique tradition égyptienne chrétienne du désert commencait à s'estomper. Matta El Maskine fut le premier universitaire copte égyptien car il obtint le grade de docteur en Pharmacie. Il est surtout le restaurateur du monachisme égyptien.Renouveler la vie de prière des chrétiens était l'une de ses grandes préoccupations Il alterna vie érémitique et vie en communauté monastique. Il restaura avec un petit groupe de moinnes le très ancien monastère saint Macaire dans le désert de Scété. Les vocations y affluèrent et de nos nos jours ce monastère compte plus de 120 moines. Il réalisa aussi un grand nombre de publications sur la vie en Christ qui est est le seul unificateur de la communauté chrétienne. C'est en ce sens qu'il écrivait " L'Eglise est bien plus grande que l'homme . Elle est même plus grande que les cieux et la terre, car l'homme n'a jamais rempli l'Eglise et ne la remplira jamais... car le seul qui remplit l'Eglise, c'est le Christ. Car il est lui-même la plénitude prfaite qui seule peut remplir tout en tous"( Un seule Christ et une seule Eglise universelle" in Al Nour ( La lumière) , Liban, Mouvement de la jeunesse orthodoxe, 1972)