Maurice Zundel ( 1897-1975) ou un mystique pour notre temps

Maurice Zundel était un prêtre catholique , philosophe et théologien aux carrefours des courants philoso phiques de son, époque et qui fut longtemps mal compris pour n'être reconnu que peu de temps avant sa mort. Il a une influence considérable de nos jours.



Maurice Zundel se pencha toute sa vie sur les questions rendues encore plus sensibles de nos jours par le vide existentiel qui nous environne. Quel est le sens de notre vie, quel destin, sommes nous en passe de mourir collectivement ou de devenir autre "en Dieu". L'approche de Maurice Zundel est de trouver la réponse en Christ ici et maintenant à travers la mort et la résurrection du Christ. Zundel en concluait à l'urgence impérieuse de sauver l'humanité en perdition suicidaire car l'homme pour lui était le sanctuaire du Dieu vivant Il nous le dit dans tous ses ouvrages et notamment dans "Vie, Mort, Résurrection" en affirmant dès sa préface: "Quel est le sens de la vie, quel est le destin de l'homme: un être en devenir, capable de Dieu" et il nous donne sa réponse" Le Christ nous le révèle: sa Passion est une passion pour l'homme. Le Christ a apporté une nouvelle échelle de valeurs: Dieu est l'éternelle pauvreté, et la vraie grandeur repose sur la désapproiation de soi dans le don de soi" ( 9)