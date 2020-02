Mercy Amba Oduyoyé: Une méthodiste qui défend les femmes

Toujours de ce monde, Mercy est née en 1934 au Ghana. Elle a fait des études de théologie au Ghana et à Cambridge. Très vite reconnue pour son travail en faveur des femmes et de l'Eglise, elle devient la secrétaire de l'éducation de la jeunesse du Conseil œcuménique des églises (COE) entre 1967 et 1979. Puis de 1987 à 1994, elle est même la secrétaire générale adjointe de ce COE.

Rien ne l'arrête! Elle enseigne ensuite la théologie à l'université Harvard, (Union Theological Seminary), et à l'université d'Ibadan. Elle est également présidente de la Fédération universelle des associations chrétiennes d'étudiants.

Mercy Amba Oduyoye a également écrit quatre livres et plus de 80 articles sur la théologie chrétienne. Son point de départ est à chaque fois les femmes et leur vécu en Afrique. Un de ses sujets préférés est ainsi l'influence de la religion et de la culture africaines sur les expériences des femmes de ce continent.

Cécile Azard et Soeur Christiane Joly font toutes les deux des études oecuméniques à l'ISEO, Institut Supérieur d'Etudes Oecuméniques à Paris. Ensemble elles se penchent sur l'oeuvre accomplie de Mercy Amab Oduyoye