Moïse l'éthiopien et l'antique christianisme africain

Abba Moïse (330-405) est l'un des symboles de l'imbrication étroite de l'époque entre l'Afrique du nord, l'Egypte ancienne et chrétienne et l'Ethiopie dans une tradition fortement monastique toujours actuelle.





Abba Moïse naît dans l 'Empire d'Aksoum, l'un des plus grands empires de l'époque et qui s'étendait entre l'actuelle Ethiopie, le Yémen et la Njubie.Ce fut le premier état qui adopta la foi chrétienne. Nombre de ces moines rejoignirent les monastères du désert égyptien. Abba Moïse en est l'un des plus connus à travers l'ouvrage, toujuts très utilisé dans le monde orthodoxe, des Apophtegmes des Pères du Désert.Ancien brigand, il est l'un des innombrables figures des convertis souvengt abordés dan cette émissions. Son actualité est toujours présente dans la spiritualité orthodoxe. Son univers se pérennise aussi dans l'Eglise copte orthodoxe d'Ethiopie très mal connue en Occident qui est le témoin d'une africanisation très ancienne du christianisme. Les moines et monastères snt nombreux en Ehiopie qui compte environ 60 millions de chrétiens orthodoxes surtout dans le nord et le centre du pays.