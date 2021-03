Mosaïque - 7 avril 2021 à 12:15

lemercredi à 12h15 et le dimanche à 11h00

Nous allons découvrir, au fil des émissions, les trésors cachés de la spiritualité chrétienne, d’Orient et d’Occident à travers 44 émissions diffusées le dimanche incarnées par des personnages spirituels clefs de toutes les époques. Chacune de ces émissions durera 15 minutes en 2 séquences séparées par une courte respiration musicale de quelques secondes. Seront abordés la figure d’un.e spirituel.le la resituant dans son époque, à des lieux, à leur héritage. Sur la fin de l’émission aura lieu la lecture d’un de leur texte. Cela renvoie à l’image de la mosaïque, combinant une petite tesselle (le ou la spirituelle) et la mosaïque dans son ensemble. Le déroulement des émissions ne sera pas chronologique mais éparpillé volontairement dans le temps pour peu à peu esquisser la globalité du message chrétien, dans ses trois sensibilités, catholique, protestante et orthodoxe voire hors Eglise. Dans notre époque en recherche de sens, la mémoire enfouie des spirituels chrétiens peut être source de renouveau pour tous et toutes.