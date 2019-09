Mosaïque ou l’image du corps mystique

L’art de la mosaïque est très ancien. S’il n’appartient pas qu’à la tradition chrétienne, celle-ci l’a amplifié avec des sources plurielles, fleurs, personnes, animaux etc…



"Les mosaïques sont composées de petits morceaux, les tesselles, indispensables à la globalité et à l’image du corps mystique qui nous relie dans l’unité.



C’est bien en ce sens que chaque spirituel chrétien que nous verrons dans ces émissions est unique dans sa spécificité et indispensable à l’ensemble.



Textes : « Tout ensemble fait corps » (Ps 122, 3)



« De même, en effet, que le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et que tous les membres du corps en dépit de leur pluralité, ne forment qu’un seul corps, ainsi en est-il du Christ » (I Co, 12, 12)."