Nathalie Sarthou-Lajus et Alexis Jenni Ã  Bose, dans les pas d'Enzo Bianchi

Bose. Petit hameau perdu au cœur du Piémont italien. C'est là que vit la communauté œcuménique fondée par Enzo Bianchi. C'est là aussi que Nathalie Sarthou-Lajus et Alexis Jenni se sont retrouvés pour écrire "Une vie simple" (éd. Albin Michel). Un ouvrage né d'un "enthousiasme commun pour Enzo Bianchi", rencontré à Paris, lors d'une conférence. "Un grand homme et une figure spirituelle importante pour le christianisme aujourd'hui."



"Bose, c'est un christianisme vivant, invarné, où l'Évangile est vraiment central et où l'humain peut se déployer"

Enzo Bianchi, "superstar en Italie"

Curieusement, le Père Enzo Bianchi reste très peu connu en France. "Ce qui est d'autant plus étonnant qu'il est assez extraordinaire", remarque Alexi Jenni. Le prêtre italien de plus de 70 ans, qui a écrit de nombreux ouvrages - à lire notamment "Prier la parole" (publié pour la remière fois en 1973), est aussi un grand orateur. Alexis Jenni et Nathalie Sarthou-Lajus ont été "époustouflés" et ont très vite pris la décision d'en faire un livre. Il fallait pour cela se rendre à Bose, passage obligé.



bose, une bouffée d'oxygène

80 moines et moniales de différentes confessions religieuses forment la communauté de Bose. En dialecte piémontais, "bose" signifie "le trou", au sens de "la source". D'ailleurs, tout ce qui se rattache à la symbolique de l'eau, de la source ou de la fontaine, renvoie à une notion importante dans la spiritualité d'Enzo Bianchi.

Un retour aux sources: à Bose, c'est un peu ce qu'ont vécu les auteurs de "Une vie simple". Nathalie Sarthou-Lajus y a été la témoin enthousiaste d'un "christianisme vivant, invarné, où l'Évangile est vraiment central et où l'humain peut se déployer". Pour la philosophe c'est aussi ce que le pape François insuffle dans l'Église, "ce christianisme que l'on aime, où l'humain peut respirer, où il n'est pas prisonnier d'un corset de dogmes". Une "bouffée d'oxygène", la foi comme une Bonne nouvelle.

L'écrivain Alexis Jenni a reçu le prix Goncourt 2011 pour "L'art français de la guerre" (éd. Gallimard). Il est aussi l'auteur de "Son visage et le tien" (éd. Albin Michel, 2014) et de "Dans l'attente de toi" (éd. L'iconoclaste, 2016)

Philosophe, Nathalie Sarthou-Lajus est rédactrice en chef adjointe de la revue Etudes, et l'auteure de "Sauver nos vies" (éd. Albin Michel, 2013)