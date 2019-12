Nelson Mandela (1918-2013) ou la Paix

"



Nelson Mandela était un chrétien ""discret"" mais qui puisa une grande partie de son inspiration et de son action dans les idéaux évangéliques."



"Nelson Mandela est issue de la tradition protestante sous sa forme méthodiste comme la majorité des sud-africains. S'il ne manifetsa pas de façon ostensible sa foi en Christ, il y puisa une grande partie de son inspiration surtout durant son long emprisonnement qui dura 27 ans pour avoir résisté à l'injustice de la séparation des races de l'Aparteid et de la mise au deuxième rang social de la majorité noire.

Dans une correspondance de 1993 , il exprimait sa joie de recevoir l'Eucharistie en écivant "" Partager le sacrement qui fait partie de la tradition de mon Eglise était important à mes yeux. cela me procurait l'apaisement et le calme intérieur. en sortant du service, j'était un homme neuf.""

Alors qu'il était président de l'Afrique du sud il écrivit dans une feuille publique "" nous avons besoin que les instituitions religieuses continuent d'être la conscience de la société, le gardien de la morale et des intérêts des faibles et des opprimés. Nous avons besoin que les organisations religieuses participent à la société civile mobilisée pour la justice et la protection des Droits de l'homme.""

S'il fut un chrétien discret, il puisa dans cette tradition son courage et une grande force pour établir une paix dans un pays déchiré par les communautarismes raciaux."