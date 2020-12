Noël à Pâques, l’histoire de la vie

En France, le mois de décembre est une période marquée par le froid et les longues nuits. Cette atmosphère est propice à ce que nous appelons souvent la magie de Noël : des lumières, des senteurs, la chaleur des foyers décorés de différentes manières et les fêtes qui apporteront, autant que possible, de la gaieté. C’est évidemment un peu différent dans l’hémisphère sud qui vit actuellement en été. Et le premier Noël, dans quelles conditions s’est-il passé ? Avec François Bergouignan, pasteur à Lézan-Lédignan, nous allons essayer de retourner au premier Noël pour comprendre ce que Noël peut nous révéler encore aujourd’hui.