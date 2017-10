Octobre, le mois du protestantisme

À l'occasion des 500 ans de la Réforme, RCF, radio œcuménique, consacre le mois d'octobre au protestantisme et vous propose une programmation spéciale. Qui sont les protestants aujourd'hui? Comment le protestantisme a-t-il évolué depuis la Réforme?

octobre 1517 - octobre 2017

C'est le 31 octobre 1517 que Luther publiait sur la porte de l'église du château de Wittemberg ses 95 thèses contre les indulgences. Une proclamation à l'origine d'une division au sein de la chrétienté. Mais 500 ans après, c'est de façon œcuménique que les Églises chrétiennes commémorent le début de la Réforme.



RCF, radio œcuménique

Depuis début 2017, RCF accompagne dans ses programmes le 500ème anniversaire de la Réforme protestante. Plusieurs émissions ont déjà été consacrées depuis janvier au protestantisme, à son histoire, à la vie des églises protestantes en France. Pour marquer cet anniversaire de manière encore plus appuyée et cohérente, RCF a décidé de dédier à la Réforme et au protestantisme une programmation spéciale concentrée sur un mois.

Pour RCF, média chrétien fondé par différentes Églises, dont les Églises protestantes luthérienne et réformée, il s’agit de rendre visible cette dimension œcuménique constitutive de notre radio et de la vivre concrètement. Cette programmation vise aussi à confirmer ou à faire découvrir aux protestants français que RCF est leur radio.

Enfin, il s’agit à cette occasion de faire découvrir aux auditeurs la diversification des Églises protestantes et notamment le développement des Églises évangéliques, pentecôtistes ou baptistes.

Anne Kerléo, rédactrice en chef Opérations spéciales RCF



NOUVEAU | LA CHRONIQUE "MOI, PROTESTANT" - Du 16 au 20 octobre, puis du 23 au 27 octobre, chaque matin à 7h18

Programme spécial Mois du protestantisme, la chronique "Moi, protestant" est une série de portraits de protestants d'aujourd'hui. Elle offre aux auditeurs des visages de protestants de différentes régions, témoignant de l’ancrage territorial du protestantisme français. Ces 10 portraits sont réalisés par les radios du réseau RCF.

Le mois du protestantisme, Programmation spéciale

• Ce que les chrétiens doivent à la Réforme protestante

Lundi 2 octobre à 9H - Émission Le Temps de le dire par Stéphanie Gallet

Avec: Nathalie Leenhardt, directrice de l’hebdomadaire protestant Réforme ; François Euvé, rédacteur en chef de la revue jésuite Études

• Les écrits de Luther dans la Pléiade

Lundi 2 octobre à 9H - Émission En Toutes Lettres par Christophe Henning

Avec: Marc Lienhard, pasteur, théologien

• La spiritualité de Martin Luther

Du 2 au 8 octobre - Émission Halte Spirituelle par Béatricle Soltner

Avec: Élisabeth Parmentier, pasteure de l'Eglise luthérienne d'Alsace-Lorraine

• Emmanuelle Seyboldt, présidente de l'Église protestante unie de France (ÉPUdF)

Mardi 3 octobre à 21H - Émission Grand Témoin par Véronique Alzieu

• Dietrich Bonhoeffer, une foi protestante incarnée

Du 16 au 22 octobre - Émission Halte Spirituelle par Béatrice Soltner

Avec: Henry Mottu, pasteur retraité de l'Eglise protestante de Genève

• L'histoire de Martin Luther

Du 23-29 octobre - Émission La Suite de l'Histoire par Véronique Alzieu

• Protestants et catholiques, qu’est-ce qui nous unit? Qu’est-ce qui nous divise?

Du 16 au 20 octobre et du 23 au 27 octobre - Série de deux émissions Le B.-A. BA du Christianisme par Mathilde Hauvy

Avec: Antoine Nouis, pasteur et théologien

• Catholiques, protestants: pourquoi sont-ils encore séparés en 2017?

Le 25 octobre à 21H - Édition spéciale de l'Émission Un prêtre vous répond par Catherine Segouffin

Avec: Nicole Fabre, pasteur de l'Église protestante unie de France (ÉPUdF), bibliste

, RCF sera en direct du grand rassemblement " Protestants en fête " à Strasbourg les 27, 28 et 29 octobre 2017. Et vous propose quatre émissions spéciales animées par Michel Schaeffer en direct de Strasbourg.

La diversité des communautés protestantes

À la rencontre de la jeunesse protestante

Accueil des migrants, les protestants s'impliquent

Écologie et climat, des préoccupations protestantes?

