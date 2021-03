Olivier Clément ou un sillon de lumière

Olivier Clément ( 1921-2009) était poète, écrivain et théologien. Il fait partie de ces convertis français à l'orthodoxie qui ont marqué la France du XX ème siècle.



Olivier Clément était issu d'une famille cévenole culturellement protestante mais, à titre personnel, totalement agnostique. Après un long parcours et des détours dans l'athéisme et les spiritualités orientales, il découvre les penseurs orthodoxes et les Pères de l'Eglise. C'est aussi un cas parmi d'autres de convertis célèbres. Progressivement, il va devenir l'une des références de l'orthodoxie en milieu occidental. Il publiera de nombreux ouvrages et s'engagera dans le dialogue avec l'Eglise catholique romaine. Très attentif à la modernité, il aura la particularité d'être une source féconde pour de nombreux jeunes en quête spirituelle.