Pasteur et aumonier d'hopitaux

Avec la diversité de leurs histoires, de leurs traditions respectives et de leurs sensibilités théologiques, les protestants membres de la Fédération Protestante de France (FPF), ont a coeur s'assurer une présence dans les milieux hospitaliers.

Le Pasteur Emmanuel Kamondji exprime ici avec sérénité et conviction, l'importance de l'écoute, de la présence chrétienne dans les hôpitaux. Cette attitude s'enracine dans celle du Christ, telle que décrite dans les Evangiles.

Les aumôniers catholiques et protestants suivent une formation qui les aide à trouver leur place dans les hôpitaux, lieu davantage propice à celui de l'accompagnement, de l'écoute, de la présence qu'à celui d'une annonce explicite du Christ.

Une émission pleine de douceur et compassion...