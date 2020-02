Paule de Mulatier ( 1903-1980) ou Foi et psychanalyse

Paule de Mulatier , plus tard en religion, Marie de la Trinité, a une particularité bien contemporaine, celle d'allier foi profonde, états mystiques et psychanalyse.



Paule de Mulatier ressentit très tôt sa vocation religieuse mais plûtot dans une dimension contemplative car elle souhaitait entrer au Carmel. Son directeur de conscience l'incita à entrer dans une communauté missionnaire ce qui n'était pas son choix profond et la préoccupa toute sa vie. C'est là qu'elle prit le nom de Marie de la Trinité. Très jeune, autour de ses 26 ans , elle connut des états visionnaires où elle ressentit la présence du Christ qui lui adressa un grand nombre de paroles qu'elle consigna dans un carnet plus tard qui pour partie publiées par les Editions Arfuyen en Alsace. Ces états visionnaires cessèrent brutalement elle commença pour elle une logue période de "sécheresse" très commune chez les mystiques. il s'ensuivit un état dépressif et elle commença une psychanalyse puis une formation de psychothérapeute qu'elle poussa très loin, après guérison puisque elle exerca à l'hopital Vaugirad de Paris et participa même à des congrès internationaux. Les paroles qu'elle entendit lors de ses états visionnaires sont d'une extraordinaire profondeur comme par exemple" Ne t'occupe pas du dehors mais du dedans car je ne suis pas au au-dehors mais au-dedans". " ( Marie de la Trinité, Arfuyen p. 31)