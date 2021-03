Pavel Florensky ou l'infini du Nom

Pavel ou Paul Florensky est un mathématicien de génie et un grand spirituel peu connu du moins en Occident.



Paul Florensky (1882-1937) est un théologien, philosophe et mathématicien de génie. Il va connaître et vivre la pire des périodes de la Russie, celle du passage du tsarisme au communisme pur et de dur de Lénine et de Staline. Il appartenait à cette mouvance orthodoxe des "Adorateurs du Nom" consistant à l'invocation permanente du Nom divin jusqu'à à aboutir à un état de transe. C'était un esprit universsel parfois comparé à Léonand de Vinci. Il a eu un apport important à la théorie de la relativité de Albert Einstein. Il avançait entre autres, que la géométrie des nombres imaginaires développé par Einstein était la géométrie du Royaume de Dieu. D'abord toléré par les communistes du fait de son génie mathématique, et le fait qu'il soit prêtre orthodoxe le fit envoyer au goulag puis finalement fusillé en 1937.