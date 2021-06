Penser l'architecture, penser la ville

La biennale de l'architecture s'est ouverte à Venise et sera visible jusque fin novembre. Les mesures sanitaires vous auront peut-être empêchés d'aller à la découverte des différents pavillons construits en fonction de la thématique "comment vivrons-nous ensemble?". Pour penser cette question et pour explorer le domaine de l'architecture, nous recevons Philippe Capelier, architecte qui dirige l'agence Blue Tango, et qui est enseignant à l'école nationale supérieure d'architecture de Montpellier.