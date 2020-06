Pierre et Raymond Jaccard, frères de sang et nomades de Dieu

Les deux frères Jaccard concluent , dans un chemin sans fin, cette mosaïque des spirituels chrétiens qui n'est jamais figée dans le temps mais se renouvelle de génération en génération dans l'uni-pluralité des tesselles qui en se rassemblant forme une Eglise qui dépasse l'univers.



Pierre et Raymond Jaccard étaient frère de sang mais surtout prêtres l'un et l'autre au service du monde tel qu'il est, dans ses souffrances et ses grandeurs, dans un amour-charité sans bornes ni limites. ils parcoururent le monde au service des malades les plus atteints notamment les lépreux. Ils inventèrent des prothèses et des modalités opératoires spécifiques pour ces personnes. Appelés dans le monde entier, ils ne feront pas moins de 183 missions au long cours ce qui leur valut le surnom de globe-trotteurs de la charité. Mais , surtout en Amérique latine, ils furent confrontés à d'utres lèpres morales, celles des femmes de la rue à qui ils apportèrent, par la création de structures adaptées, des métiers pour les sortir de l'enfer de la rue. Ils incarnent avec bien d'autres ces spirituels chrétiens de toutes les époques, du passé, de ce présent et sans doute du futur, de cet amour qui ne finira jamais car il est l'essence de l'univers et de sa représentation symbolique qu'est la mosïque.