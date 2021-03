La vitalité des chrétiens évangéliques dans le monde -et en France- est un fait qui impressionne. Comment en tant que catholiques, comprendre cela ? Pourquoi une telle force d'attraction ? Que nous dit l'Esprit Saint à travers eux ?

Pierre Jova et Henrik Lindell, tous les deux journalistes catholiques à "La Vie" ont écrit sur ce sujet un livre "Comment devenir plus catholiques... en s'inspirant des évangéliques". Passionnante enquête de terrain et proposition missionnaire concrète, ce livre est un témoignage choc. L'amour de l'Eglise et la soif d'évangéliser en font la force.

Sens de l'accueil, prédication, musique, familiarité avec la parole de Dieu, audace missionnaire, cohérence de vie, ministères... Autant d'aspects sur lesquels nous avons beaucoup à (re)découvrir, pour renouveler notre foi et stimuler la créativité missionnaire dans l'Eglise.

Cette émission accueille Pierre Jova, l'un de ces deux journalistes. Il nous y partage sa réflexion et nous témoigne de son expérience.