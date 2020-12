Prélude à la 9ème édition des Sacrées Journées

Le voyage interculturel et interreligieux continue avec deux musiciennes, Danièle Walter des "Muses" et Khadija Al Afrit qui nous partagesnt leurs musiques et leurs riches parcours.

Elles participeront au "Prélude de la 9ème édition des Sacrées Journées de Strasbourg", le 15 octobre prochain à la cathédrale de Strasbourg.



Toutes les infos : www.sacreesjournees.eu