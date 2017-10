Quelle est la différence entre un protestant et un catholique?

2 milliards de chrétiens, et parmi eux des catholiques et des protestants. RCF consacre le mois d'octobre 2017 au protestantisme, 500 ans après la réforme initiée par Martin Luther. Antoine Nouis a rédigé l'excellente "Lettre à ma belle-fille catholique pour lui expliquer le protestantisme" (éd. Labor et fides).



La principale différence entre protestants et catholiques, "celle qui récapitule toutes les autres, c'est la compréhension de l'Église"

Catholiques et protestants croient-ils en la même chose?

"Au niveau de l'essentiel je dirais oui, répond Antoine Nouis, car ce qui est au cœur de la foi pour moi protestant mais un catholique le dirait aussi, c'est Jésus Christ." Pour le pasteur, la foi est une démarche de "confiance" et de manière de se laisser interpeller par l'Évangile. Par ailleurs au sein du catholicisme comme du protestantisme s'expriment d'innombrables sensibilités.



Les points communs

Ils sont très nombreux! Protestants et catholiques ont la même Bible, la même foi en un Christ crucifié et ressuscité, le même Credo, le même "Notre Père", la même conception de la vie après la mort... Jusqu'à la recherche scientifique, les chercheurs qui étudient la Bible, protestants et catholiques, travaillent ensemble, précise Antoine Nouis!

Du côté des fêtes religieuses, Noël, Pâques, la Pentecôte ou l'Ascension sont célébrées aussi bien chez les uns que chez les autres. Avec une nuance: les protestants ne célèbrent pas la Vierge Marie de la même façon que les catholiques.



Les points de divergence

La principale différence entre protestants et catholiques, "celle qui récapitule toutes les autres, c'est la compréhension de l'Église". Pour les catholiques, "il y a peu cette idée que l'évêque est détenteur de quelque chose qui appartient au Christ". L'Église catholique romaine est en effet dite "apostolique", c'est-à-dire héritière de ce que le Christ lui-même a confié aux apôtres. Pour les protestants, "l'Église n'est pas tant une institution ordonnée par le Christ mais un événement". Selon les réformateurs, "pour qu'il y ait Église il faut qu'il y ait un Évangile proclamé et partagé".

Si l'on voulait caricaturer, forcer le trait pour appuyer cette divergence de conception, on dirait avec Antoine Nouis que "le catholique est celui qui dit: ce que je crois allez le demander à Rome" et "le protestant, celui qui dit moi, ma Bible et mon Dieu je n'ai besoin de personne".