Emanuelle nous raconte son parcours à la suite d'un Dieu dont elle avait entendu parler dans l'enfance puis perdu de vue. Plus tard, une réconciliation avec l'image du père et quelques belles rencontres avec des frères et soeurs d'autres confessions chrétiennes ont fait d'elle une chrétienne active dans l'Eglise, avec un grand E...

Lien vers le ministère de relation d'aide:

http://www.ellelministries.fr/index.php/evenements-a-venir?task=view_event&event_id=282