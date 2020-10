Rencontre avec un missionnaire

Il aura fallu un détour par l'Afrique pour que Jean Barthaburu revienne en France, baptisé et décidé à s'engager pleinement avec le Seigneur. Aujourd'hui directeur de la maison de prière qui se trouve à Thumeries, il poursuit sa mission avec sa femme, au sein de l'église baptiste de Roubaix. Tout un chemin de guérison de la colère et du jugement lui a été nécessaire, pour cela...

"Sans la prière, on ne connait pas vraiment le coeur de son frère, quelle que soit son église d'appartenance. Avec la prière, on peut faire tomber les murs des préjugés et les craintes d'aller vers l'autre." nous confie-t-il, lui qui n'hésite pas aller régulièrement au monts des Cats pour s'y ressourcer.