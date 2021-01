Sainte cène et Eucharistie chez les protestants et les catholiques

Dans le prolongement de l'émission de la semaine dernière sur les sacrements, le Pasteur Jan Albert Roetman et le Père Gabriel Roussineau continuent d'explorer ensemble ce qui fait la diversité du christianisme. Pour ce qui est de l'eucharistie/sainte cène, cette diversité est aujourd'hui encore séparatrice. Et c'est toujours une souffrance que d'en faire l'expérience.

Le but de cette émission est de comprendre ce qui sous tend nos différences, d'en faire le lit de notre prière d'intercession, pour qu'un jour nous puissions partager la même table eucharistique.

Viens Esprit Saint nous faire avancer vers la réconciliation de nos diversités!