Sarah marièe à un pasteur évangélique est mère de 4 enfants.

Vivante et spontanée, c'est elle qui est spontanément venue à notre rencontre pour nous accueillir et en savoir dava,tage sur notre séjour à Jérusalem.

Enseignante de français à Austin, elle ne craint pas de mélanger dans ses cours des références bibliques et temps de prière !

C'est intéressant de l'écouter et c'est un bon témoignage de ce que devrait être une école chrétienne !