Simone Weil (1909-1943) ou le baptême en suspens

Simone Weil est une humaniste, philosophe marquante de son époque . Elle était juive mais agnostique et se convertit au Christ sans jamais renoncer à sa judéité.



Simone Weil, d'origine bourgeoise, était professeur agrégée de philosophie mais voulut connaître de l'intérieur la condition ouvrière de son époque en travaillant à l'usine. Puis elle partit en Espagne pour participer à la lutte contre les franquistes mais rentra assez rapidement en France après s'être blessée. Lors d'un séjour à l'abbaye de Solesme, à l'écoute des chants grégoriens, elle ressentit en elle une présence " plus personnelle, , plus certaine , plus réelle que celle d'un être humain". Elle ira jusqu'à dire dans l'un de ses lettres que le Christ lui-même est descendue et m'a prise" et qui s'imposait à elle comme une évidence , une évidence faite Présence. Elle bascula alors"Dans un lieu hors de l'espace où il n'y a ni perspective ni point de vue"( Citée par Catherine Millot, la Vie parfaite,Gallimard, P. 154 et 155). Elle souhaitait recevoir un "certificat d'hérésie" et ne demanda jamais le baptême. Simone Weil nous emporte au coeur profond de l'expérience de Dieu dans l'un des grands abîmes de la Parole -Christ.