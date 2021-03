Soeur Emmanuelle ou la compassion universelle

Soeur Emmanuelle ( 1908-2008) est une religieuse enseignante franco-belge qui a eu un témoignage spirituel et temporel très fort dans les milieux déshérités des chiffoniers chrétiens coptes du Caire en Egypte.





Soeur Emmanuelle a eu eu une vocation religieuse précoce liée à la noyade sous ses yeux de son frère sous ses yeux sur une plage d'Ostande. Elle entra dans les ordres dans la congrégation de Notre-Dame de Sion sous le nom d'Emmanuelle soit "Dieu avec nous". D'abord enseignante dans plusieurs pays, elle arrive en Egypte en 1964 mais se rend compte des limites de son action en tant que pédagogue. elle décide lors de se mettre au service des plus pauvres qui sont, dans le contexte égyptiens les chiffonniers du Caire qui sont majoritairement chrétiens coptes. En 1982 et les années suivantes, elle s'installe dans la plus grande communauté copte de chiffonniers du Mokattam au Caire. Elle créera de très nombreuses écoles, dispensaires, voire centre de récupération et de transformation de déchets. Dans ses 22 années de présence sur le terrain , son action aura permis aux hommes et femmes de se libérer de contraintes immémoriales. Dans ses confessions d'une religieuse, publiées en 2008, elle évoquera sans détours son point de vie sur la sexualité féminine.