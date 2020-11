Thérèse d'Avila ou une aventure spirituelle

Thérèse d'Avila, à la fois connue et méconnue, est une des figures majeures de la spiritualité chrétienne.



Thérèse d'Avila ( 1515-1582) a laissé de nombreux témoigages d'une mystique mais très engagée dans la réforme de l'Eglaise catholique de son époque. Passionnée et libre, les conventions sociales lui importaient peu. Son nom est attaché à la réforme de l'ordre du Carmel dont la Règle de vie s'était considérablement relachée. et où elle était entrée en 1536 .C'est aussi une de ces converties qui jalonnent l'histoire du christianisme. Après la contemplation d'une image du Christ, elle ressentit une vive émotion et décida de reprendre l'oraison qu'elle avait abandonné. Elle eut après un certain ombre de visions. A partir de 1559, elle est en permanence en une sorte d'extase ce qui ne l'empêcha en aucun cas d'avoir une vie très active dans des fondations de monastères suivant une règle carmélite réformée retrouvant la vigueur et l'austérité de ses origines. Elle stucture sa vie et celle de ses moniales sur l'oraison en deux temps de la journée, le matin et le soir. Avec Jean de la Croix qui l'accompagna dans sa démarche de renouveau, elle est l'une des principales témoins d'un réveil de la vie chrétienne, malgré les nombreux obstacles qu'elle rencontra durant sa vie.