Thomas Merton, entre Orient et Occident

Thomas Merton est une grande figure du XX ème siècle inaugurant l'ouverture du christianisme à la spiritualité du bouddhisme.



Thomas Merton ( 1915-1968) est issu d'une famille d'artistes. Il se convertit au catholicisme en 1938. Il devient moine trappiste rapidement et a acquis une notoriété certaine comme spirituel, écrivain, poète et militant social. Esprit à l'ouverture universelle, il était d'une vitalité débordante. Après une jeunesse exubérante où il connut les hauts et les bas de la jeunesse américaine de l'époque, il se convertit au catholicisme après un passage par le marxisme. Il demeura toute sa vie, dans une irréductible réserve par rapport à tous les systèmes aussi bien religieux que bourgeois. Ecrivain de talent, son livre " Une nuit privée d'étoiles" connut une audience considérable. Il est surtout connu et reconnu comme l'un des anticipateurs du raprochement entre l'Orient et l'Occident.Il a été l'un des pionniers de la découverte du bouddhime et et du taoïsme en Occident. A ce titre, il demeure une grande figure de la mosaïque du christianisme. Pour la Dalaï Lama, Thomas Merton était " Un grand maître de la méditation...quand je pense ou ressens quelque chose de chrétien, son image, son visage se présentent immédiatement à moi".