Trésor spirituel des chrétiens

Cette émission vous permettra d'écouter le Père Martin de La Roncière présenter son nouveau livre "Trésors spiritules des chrétiens d'Orient et d'Occident".

Fidèle au souhait exprimé par saint Jean-Paul II d'un « échange des dons » entre les différentes confessions chrétiennes, et confiant en la fécondité de cet échange pour le dialogue oecuménique, ce livre propose un parcours à travers les richesses des auteurs chrétiens, telle une grande mosaïque de la littérature spirituelle chrétienne de tous les temps et de toutes les latitudes.

Au fil de l'année liturgique, le lecteur découvrira avec émerveillement, outre de très beaux passages des Pères de l'Église et des grands saints de l'Église catholique romaine, des textes d'une haute valeur spirituelle issus des traditions syriaque, maronite, arménienne, copte, éthiopienne, orthodoxe, luthérienne, anglicane et réformée. Par-delà les clivages théologiques, ce florilège rassemble de manière inédite les auteurs spirituels les plus divers : de Séraphim de Sarov à Paul VI, de Grégoire de Narek à John Henry Newman, de Jacques de Saroug à Dietrich Bonhoeffer, et l'on se plaît en la compagnie de tant d'amoureux de la Vérité. Unir en soi la pensée des chrétiens d'Orient et d'Occident, c'est, selon l'expression de Thomas Merton, « préparer en son âme la réunion des chrétiens séparés ».

Pour chaque jour de l'année est proposé à la méditation du lecteur un texte suivi d'une prière conclusive lui faisant écho. Un index thématique ainsi qu'un lexique des noms d'auteurs permettent une lecture transversale approfondie.

Chanoine régulier de Saint-Victor, le père Martin de La Roncière a oeuvré pour l'unité des chrétiens en Roumanie et en France. Ce livre fait suite à sa première publication, Trésors de la prière des chrétiens d'Orient et d'Occident, parue en 2010 aux Éditions du Jubilé.