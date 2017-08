Un chrétien, je voudrais être ...

Tous les dimanches à 12h00

En 2017, Martin Luther aura proclamé ses 95 thèses depuis 500 ans. Tant de chiffres ont besoin de gagner en relief. Des portraits de la Réforme et des lieux dans le Berry, des institutions qui émergent et des expressions artistiques permettront de donner chair à ce mouvement qui a bouleversé l'Europe ... Et si la Réforme m'était contée ?!