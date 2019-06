Voyage interculturel et interreligieux avec Luciano Bibiloni, Isabel Marx

Voyage interculturel et interreligieux en musique avec Luciano Bibiloni, Isabelle Marx et les Sacrées Journées

Le voyage interculturel et interreligieux continue avec Luciano Bibiloni, jeune et talentueux chef de chœur de la Maitrise de l’Opéra National du Rhin et Isabelle Marx, chanteuse et comédienne, une des rares femmes au monde à avoir chanté des chants juifs dans une mosquée.