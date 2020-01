Xénia (1730-1803) ou les fols en Christ

Xénia de Saint Peterbourg est l'une des figures les plus marquantes de cette tradition si particulière à l'orient chrétien de la folie ou de l'ivresse en Dieu.



Xénia était une riche aristocrate de la capitale russe qui avait fait un beau mariage. Un jour, et encore très jeune, elle perdit brutalement son mari. Quittant alors tout, elle partit sur les routes de l'immense Russie seulement vêtue de la vareuse de son mari qui peu à peu tomba en lambeaux. Les gens la prenait pour une folle, les enfants lui lancaient des pierres. Mais peu à peu on de rendit compte que là où elle passait , des miracles avaient lieu de toutes nature. Elle devint une sorte de sainte vivante au comportement étrange et surprenant. Elle ne faisait que reprendre la longue chaîne des fols en Christ entre trangression sociale et sainteté , image de la folie en Dieu que connaît la Russie depuis fort longtemps. Sur sa tombe de nombreux pélerins sont venus pour obtenir des grâces quand tout leur semble perdu. L'Eglise orthodoxe russe l'a canonisé en 1988 et de nombreux hymnes liturgiques la célèbrent..."Réjouis-toi, qui reprenait le monde par ta feinte folie" ( Hymne acathiste à Sainte Xénia de Saint-Petersbourg)