Valérie Duval-Poujol : "la Bible c'est un billet d'Amour, c'est une lettre que Dieu écrit à l'humanité"

La bibliste, Valérie Duval-Poujol, a reçu le prix de la personnalité 2019 remis par le magazine Christianisme Aujourd'hui. Baptiste, vice-présidente de la Fédération Protestante de France, engagée dans plusieurs instances oecuméniques, elle a également écrit de nombreux ouvrages sur les femmes, le couple et les violences conjugales mais aussi contribué à la révision de la TOB en 2010.

Elle est l'invitée de Violaine Attimont dans Témoin.



Construire des ponts entre les personnes : une vocation

Rassembler et fédérer : deux verbes qui collent à la peau de Valérie Duval-Poujol. Avec son métier de traductrice, elle souhaite "construire des ponts entre les textes et le lecteur" mais sa vocation ne s'arrête pas là. Elle a à coeur de favoriser les liens oecuméniques entre des personnes de milieux chrétiens différents.

Pour créer ce contact elle se repose sur sa plus grande passion, la Bible, qui est au centre de la vie personnelle et professionnelle de cette femme de pasteur baptiste qui se sent très à l'aise dans ses "baskets confessionnelles".



Sa rencontre avec le christ : une évidence

Valérie Duval-Poujol est née dans une famille pratiquante et a grandi avec les histoires familiales de persécutions. Elle s'est alors dit "que c'était un privilège formidable de vivre à une époque où on pouvait vivre autre chose avec les frères et soeurs d'autres dénominations." Oeuvrer pour ce rapprochement dans une démarche oeucuménique est devenu central dans sa vie.

Un jour d'été aprés avoir regardé le film "Le voyage du pèlerin" en famille, elle prie avec son père et vit une conversion même si elle précise que "dans ce cheminement déjà, Dieu me précédait et n'a cessé de m'accompagner".

"J'ai été marquée par Marthin Luther King [...] lorsqu'il nous disait qu'un chrétien ne devait pas être un simple thermomètre qui prend la température de la société, mais un thermostat qui essaye de changer la température de la société"

La Bible : un billet d'Amour

Par son métier de traductrice, Valérie Duval-Poujol, vit avec la Bible au quotidien. Sa mission est de montrer à quel point, à travers les textes et les personnages, la Bible est vivante. Elle la décrit comme "un billet d'Amour, une lettre que Dieu écrit à l'humanité en s'inscrivant dans leur histoire et c'est une manière d'entendre la voix du Créateur, et puis la voix du Sauveur et de l'Esprit qui nous accompagnent".

Elle fait état de l'étonnante diversité qui se cache dans ce texte millénaire qui pour elle est une vraie nourriture. Pour Valérie Duval-Poujol, la Bible "c'est comme une nourriture quotidienne et puis de temps en temps un festin trois étoiles quand on peut vraiment prendre le temps d'étudier un texte."