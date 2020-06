Vamos mujer

« La chronique « un monde solidaire » nous emmène en Colombie cette semaine. Voyage en Amérique du Sud, bien loin de nos Côtes d’Armor. Et pourtant, pas de dépaysement : là-bas aussi il y a le COVID, là-bas aussi on a été confiné et c’était plus facile à la campagne qu’en ville. Ce qui est rassurant, c’est que les idées pour l’après COVID là-bas sont les mêmes que chez nous ! »