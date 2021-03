Vers la paix intérieure avec le Métropolite Antoine Bloom

Quatrième émission consacrée à des homélies contemporaines. Le père Jean-Claude nous fait découvrir le recueil de divers textes du Métropolite Antoine Bloom, intitulé « Vers la paix intérieure ». Une belle occasion de découvrir Mgr Antoine, grande figure de l’Orthodoxie contemporaine et un père spirituel exceptionnel qui peut nous aider aujourd’hui à plus de paix

intérieure.



On retrouve le Père Jean-Claude suivi d'une discussion avec le Pasteur Samuel Duval, le Pasteur Eric de Bonnechose et le Père jésuite Claude Charvet.