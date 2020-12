100 ans des scouts de France, le regard d'un aumônier

Quand on évoque les grandes figues du scoutisme, on pense forcément au britannique Baden Powell.

Pourtant il existe une figure incontournable en France qui a fondé le scoutisme catholique au Xxè siècle,

c'est celle du Père Jacques Sevin, déclaré vénérable en 2012 par le pape Benoît XVI.

Il a fondé les scouts de France en juillet 1920!

déjà 100 ans cette année!

Si l'anniversaire a été perturbé par la pandémie, le mouvement lui n'a rien perdu de sa superbe et de sa vitalité, comme nous l'explique son aumônier territorial, le père Pierre Dallemagne.