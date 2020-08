15 AOÛT AU PUY-EN-VELAY : LES « AU REVOIR » DU PERE BERNARD PLANCHE

Un an après un 15 Août sous le feu des projecteurs, dont ceux de l’émission Le jour du Seigneur, les fêtes mariales auront encore cette année une saveur particulière pour le recteur de la cathédrale. C’est en effet ce week-end que le père Bernard Planche va dire « au revoir, non pas adieu » aux paroissiens. Dans quelques jours, il rejoindra Rome puisqu’il a été nommé conseiller ecclésiastique à l’ambassade de France près le Saint-Siège. Un poste qui consiste à appuyer l’ambassadrice dans sa mission destinée à faire le lien entre le Vatican et la France.

En attendant, ses dernières journées à la cathédrale ponote sont rythmées entre cartons de déménagement et la préparation d’un 15 Août inédit, marqué par la crise sanitaire. Alors que le rassemblement du public s’annonce limité au jardin Henri-Vinay du Puy-en-Velay (1500 places maximum sont prévues), le recteur de la cathédrale « espère que nous n’aurons pas à refuser du monde » :



Le lendemain du 15 Août, il célèbrera sa dernière messe comme recteur à la cathédrale. Un moment qui sera forcément teinté d’émotion :C’est le père Jean-Loïc Ollu qui lui succèdera au rectorat à la fin du mois d’août.