400 000 euros de pertes pour le diocèse de Bourges à cause du Coronavirus

La crise sanitaire a eu un impact spirituel mais aussi financier pour l'Eglise catholique. Le diocèse du Berry a vu ses ressources dminuer cette année à cause des confinements. L'économe du diocèse, Eric Vinçon et l'archevêque, Mgr Beau, lancent donc aujourd'hui un appel aux fidèles : après le choc il faut rebondir, le denier a besoin de tous et cette année on peut même faire un don par sms, c'est la nouveauté.