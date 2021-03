5 ans après Amoris Laetitia, quel accompagnement des familles en Haute-Savoie ?

DANS L'ACTUALITE

150 jeunes de Haute-Savoie, Savoie, Isère se retrouvent samedi à l’abbaye d’Hautecombe pour une journée de pélé. Témoignage de Gabrielle, une participante de Haute-Savoie

Le pèlerinage du Diocèse d'Annecy en avril à Lourdes, en revanche, ne pourra pas avoir lieu. Christine Vesin, directrice au service des pèlerinages, nous explique cette décision et nous parle des propositions de journées à vivre chez nous en toute sécurité sanitaire

En bref : le mouvement Vivre et Aimer prépare une session à Talloires

prépare une session à Talloires Série de Carême Témoin d’une terre solidaire. Chaque semaine dans Vitamine C, le témoignage d’une personne qui a rencontré des partenaires du CCFD Terre-Solidaire. Aujourd'hui Marie Moussey nous raconte comment un voyage au Brésil a changé sa vie

LA TABLE RONDE



C’est l’année de la famille pour l’Eglise Catholique ! Elle a commencé ce vendredi 19 mars et se terminera le 26 juin 2022, à l'occasion de la 10e Rencontre mondiale des Familles à Rome.

Et si le Pape a souhaité une année de la famille maintenant, c’est parce qu’on fête les 5 ans de la parution de son exhortation apostolique Amoris Laetitia. Objectif : remettre un coup de projecteur sur ce texte et proposer aux catholiques du monde entier de l’approfondir.

Alors où en est-on, en Haute-Savoie de l’accompagnement des familles ? Eclairages avec nos invités

- Françoise Ouziel, bonjour, responsable de la pastorale de la famille pour le Diocèse d’Annecy

- Robert de Malartic, conseiller conjugal du CLER Amour et Famille et engagé à la Maison de la Famille du Diocèse

- Gérard et Joëlle Bourmault, responsable des groupes REVIVRE en Haute-Savoie (groupes de parole de chrétiens séparés, divorcés, remariés) et co-responsables de la maison de la famille

- Marla Olson responsable de DUEC à Annecy, Association mettant en lien foi et homosexualité, pour les personnes concernées et leurs proches

- Et aussi des témoignages : sur la préparation au mariage, le veuvage, le conseil conjugal, le divorce