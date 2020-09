5 raisons pour laisser une place au caté, dans l'agenda de l'année

1 - PARCE QUE CE N'EST PAS UNE ACTIVITÉ COMME UNE AUTRE !

"Même si c'est une case dans l'agenda, c'est plus un choix de vie qu'une activité !" souligne Marie-Thérèse Vandame, responsable du Service de catéchèse et catéchuménat du Diocèse. d'Annecy "C'est un lieu socle, qui donne des valeurs et des pistes à creuser pour toute la vie" renchérit Nadine Cardenas, responsable de l'Eveil à la foi pour le Diocèse d'Annecy

"Au caté, les enfants expérimentent l'intériorité, l'intimité avec Jésus. Ils s'interrogent sur ce à quoi ils sont appelés, sur la place de Dieu dans la vie et dans leur vie. Des questions que l'on n'a pas souvent le loisir de creuser ailleurs".

2- PARCE QU'ON Y RENCONTRE JÉSUS (ET QUE L'ON PEUT PRÉPARER UN SACREMENT) !

"A l'éveil à la foi et au caté, on vient vivre une rencontre avec Jésus. Par le jeu, par le bricolage, par l'écoute de la parole, on découvre qui il est et qu'il nous aime" explique Nathalie Raibon, engagée à Gaillard.

"En, début d'année, les parents viennent inscrire l'enfant pour qu'il prépare la première communion. Et au fil des rencontres, le sacrement ne devient plus le but, mais une étape dans un parcours plein de richesses !".

3 - PARCE QUE TOUT LE MONDE (PAS BAPTISÉ, HANDICAPÉ...) PEUT PARTICIPER !

"Personne n'est exclu de la foi !" rappelle Lydie Parasie, spécialisée dans la catéchèse adaptée aux personnes handicapées. Des catéchistes sont formées pour accompagner tous les handicaps, de trois à soixante-dix-sept ans !

Et chez les personnes valides, tout le monde est bienvenu aussi. "Que vous soyez baptisé ou pas, que vous ayez des connaissances ou pas, vous avez le droit de venir comme vous êtes ! De rester, de partir. Tout le monde est accompagné sur son chemin".

4 - PARCE QUE L'ON Y CRÉE DE VRAIES AMITIÉS

"On apprend à connaître Jésus en partageant avec les autres. La notion de groupe est importante. Et dans ces partages, on crée de belles et vraies amitiés. Souvent pour la vie !" constate l'équipe du Diocèse d'Annecy.

5 - PARCE QUE TOUTE LA FAMILLE GRANDIT

A l'éveil à la foi (maternelle et CP), les parents accompagnent les enfants... et se réinterrogent bien souvent sur leur foi. "Parents et enfants partagent, vivent des émotions et grandissent ensemble dans la foi" analyse Nadine Cardenas.

Au caté (CE1-CM2), l'animateur prend en charge un groupe d'enfant. Mais de plus en plus de temps sont proposés aux familles et aux adultes : messes en famille, dimanche autrement, soirées entre parents... "La catéchèse d'un enfant c'est bien souvent l'occasion de renouer avec la spiritualité, pour les parents qui n'ont pas pratiqué depuis l'adolescence. Ils peuvent se poser des questions et ont aussi une attente" constate Marie-Thérèse Vandame.

Pour les adultes qui souhaitent aussi cheminer et recevoir un sacrement de l'initiation chrétienne (baptême, eucharistie, confirmation), l'équipe du catéchuménat propose un accompagnement adapté. En 2020 en Haute-Savoie, quarante-cinq adultes sont baptisés et soixante sont confirmés.

Et aussi dans l'actu des chrétiens qui s'engagent en Haute-Savoie