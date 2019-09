50 lycéens se préparent à partir pour Taizé

Le mois missionnaire démarre la semaine prochain, c’est un appel pour que nous partions tous en mission !

On en a parlé toute la semaine sur l’antenne RCF, ce weekend c’est la campagne nationale de St Vincent de Paul. Qu’est-ce que ça signifie pour le Berry ? Réponse dans quelques instants.

Et puis des lycéens de notre diocèse du Berry se préparent de nouveau à partir en pèlerinage à Taizé. Et le diocèse recherche des accompagnateurs pour encadrer les jeunes pèlerins.