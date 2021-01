Accompagner pas à pas un chemin de foi chez les jeunes

S’il y a une chose que l’on aura appris avec la pandémie, c’est peut-être d’apprendre à ralentir le rythme, d’avancer chacun selon son pas, de laisser plus de place à notre intériorité.



Pourtant pas toujours facile d’accompagner un chemin de foi notamment auprès des jeunes?



Mais pas de panique, le diocèse d’Aix s’est emparé de la question et propose une formation qui s'appelle“pas à pas”.



Bérengère Bossy, adjointe en pastorale scolaire de l'enseignement catholique pour les diocèses d'Aix, Digne et Gap et Pauline, responsable de la catéchèse au diocèse d'Aix nous expliquent en quoi consiste cette formation.



Renseignements: https://www.catho-aixarles.fr/agenda/52398-en-visioconference-journees-pas-a-pas-pour-animateurs-catechistes-et-accompagnateurs