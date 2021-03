Accueil et rencontres, deux piliers du quartier ND Limite

Accueil et rencontre sont les deux piliers du temple de l’église protestante unie Terre Nouvelle, présent dans les quartiers nord de Marseille.



Depuis près de 30 ans, l'association "accueil et rencontres" en lien avec la paroisse s’est fondue dans le quartier et va à la rencontre des habitants grâce à des activités telles que le jardinage.



Des jardins partagés sont ainsi sortis de terre pour améliorer le cadre de vie, prendre soin de l’espace urbain et apaiser aussi le quotidien difficile.



Un lieu ressource où des liens se sont tissés entre les générations et avec le quartier.



Les précisions de Céline Dewez et Lilian Meunier de l'association "accueil et rencontres"