Accueillons les autres et respectons notre corps pour cette Toussaint

Citrouilles, sorcières et fantômes étaient de nouveau de sortie. Quelle différence entre Halloween et la Toussaint ? François Chasseriau a la réponse.



Notre archevêque Monseigneur Beau préfère que nous parlions de la fête des morts, une occasion pour lui de rappeler l’importance du corps.



Et puis pourquoi ne pas devenir une famille d’accueil pour des étrangers, des étudiants, de jeunes professionnels, venus découvrir la France ? Nous verrons que deux associations nous permettent cela dans le Berry.