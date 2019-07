Action et contemplation au Camp Jeunes Volontaires

Du 7 au 16 juillet, le Camp Jeunes Volontaires organisé par l'institut séculier Notre Dame de vie accueillera plusieurs jeunes dans le Vaucluse, puis à Marseille. Le but : les initier à la prière silencieuse. Entre action et contemplation, le camp proposera aux jeunes de rendre service aux plus vulnérables et leur réservera plusieurs temps de prière et de recueillement par jour.