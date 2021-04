Ado, jeune : comment trouver ma vocation ? Aîné : comment accompagner ce chemin ?

ACTUALITE

En bref : Une visio ce week-end dans le cadre des Assises de la communication du Diocèse d'Annecy ; Trois Saints mis à l'honneur du 25 au 27 avril chez nos voisins Suisses.

proposée par "Famille Je T’Aime", association Familiale Protestante Évangélique. Les EDC (entrepreneurs et dirigeants chrétiens) proposent de l'aide en visio ! Des rendez-vous personnels pour aider à relire un CV ou une lettre de candidature, simuler un entretien d'embauche, recevoir des conseils sur son orientation professionnelle ou sa création d’entreprise. Leur contact : lesedc74@gmail.com

TABLE RONDE

La 58ème journée mondiale de prière pour les vocations dans l’Eglise catholique, c’est ce week-end, le dimanche 25 avril. Pour l’occasion, le Pape François a adressé un message aux jeunes. Il leur propose de s’inspirer de Saint-Joseph : ses rêves, sa fidélité, son service..

‘’Alors, ado, jeune adulte : comment découvrir ma vocation ?" Et pour leurs aînés : comment les accompagner sur ce chemin ? C’est le thème de notre discussion cette semaine. Avec :

- Le Père Vincent Rossat, prêtre accompagnateur de la pastorale des jeunes et des vocations du Diocèse d’Annecy

- Eloise Droux, responsable de ce service

- Sophie Devé, adjointe en pastorale au directeur diocésain de l’enseignement catholique.

- Stéphanie Marchand et Augustin Chirol. Ils vivent ensemble au sein de la colocation de la Praire, colocations de jeunes professionnels du Diocèse d'Annecy.