Agora, une parole en mouvement - 21 octobre 2020 à 20:00

Au lycée Notre Dame de La Merci à Montpellier, le préau devient, une fois par mois entre midi et deux, un lieu privilégié de débats et d'échanges dans le respect de chacun. Ce projet nommé Agora est porté chaque année par un groupe de jeunes volontaires, en lien avec La Pastorale. Ils préparent ces rencontres qui connaissent de plus en plus de succès et qui portent des fruits. Ils viennent nous en parler.