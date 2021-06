"Aider les jeunes à grandir dans l'intégralité de ce qu'ils sont"

Comment éduquer nos enfants au thème de la sexualité et de l'affectivité ? L'Éducation à la vie Affective Relationnelle et Sexuelle existe depuis plusieurs années en France et vise à éveiller nos jeunes sur ces questions et ces situations qu'ils traversent au cours de leur vie. Au micro de Dialogue RCF, Théo Leuillier nous éclaire sur l'EARS.