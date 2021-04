"Aimer et servir", la complexe devise des jésuites

L'expérience des apôtres

"Aimer et servir". Cela pourrait passer pour la devise des jésuites. Pourtant, ce n’est pas une devise tel que la définition officielle le veut bien. C'est en réalité plus complexe. "C’est une phrase clé qui se trouve à la fin de ce qui est vraiment le cœur de notre ADN, les exercices spirituels de St Ignace, qui finissent par une contemplation pour parvenir à l’amour" explique Marc Rastoin, jésuite et bibliste.

Plus qu’une devise, "aimer et servir" sont deux caps à suivre qui proviennent de la gratitude. "C’est l’expérience des apôtres. C’est une spiritualité du service, de la mission, partout. Le cœur de notre spiritualité, c’est la rencontre de Jésus dans notre humanité. A partir de ce lien, on se met dans un corps, avec la dimension communautaire. L’esprit de corps est extrêmement fort" ajoute-t-il.



Un point d'aboutissement

Trouver Dieu en toute chose. Un point auquel les jésuites sont particulièrement attentifs. "Il y a cette idée que dans la compagnie, on essaie de trouver le lieu où la personne va donner le meilleur d’elle-même. Ce qui nourrit le rapport à Dieu. La contemplation et l’action se nourrissent l’un l’autre" lance encore le jésuite.

"Depuis une quarantaine d’années, on a beaucoup mis en avant cette formule. Mais au même titre que l’expression Magis. Ce que je trouve intéressant dans cette expression, c’est un point d’aboutissement. Les exercices sont un parcours, de libération du péché, de relecture de sa vie" conclut Marc Rastoin.