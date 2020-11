Cette émission nous emmène sur les pas d'un saint et docteur de l'église fêté le 15 novembre : Albert le Grand. Pour nous en parler, nous accueillons Grégory Clesse, chargé de recherches au FNRS, qui nous fait découvrir quelques traits de la pensée de saint Albert et qui nous brosse le tableau d'un Moyen Âge où théologie et sciences naturelles entrent en dialogue.