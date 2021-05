Dans l'actualité

En bref : les Evêques et Vicaires généraux de Rhône-Alpes ont travaillé sur la formation des prêtres cette semaine

les Evêques et Vicaires généraux de Rhône-Alpes ont travaillé sur la formation des prêtres cette semaine Le Triduum de la Visitation , c’est tout ce week-end et même lundi, à la Basilique de la Visitation d'Annecy. Trois jours pour se mettre à l’école de Saint-François de Sales. Le Père Vincent Rossat, l'un des responsables du rendez-vous, nous en parle.

La table ronde. Annonce de l'Evangile : les laïcs en première ligne !

Catéchisme, aumônerie, préparation au baptême, aux mariages, célébration des funérailles... Autant de lieux où les laïcs sont les principaux acteurs de l'annonce de la Bonne Nouvelle. Dans un contexte où ceux qui viennent demander un service à l'Eglise sont parfois loin de l'Institution ou même de la foi.

Comment les chrétiens qui osent témoigner au large vivent-ils cette mission ?

Que va changer (ou pas) la décision récente du Pape d'instituer un Ministère laïc de catéchiste ? Et quels sont les enjeux de cet engagement laïc ?

Pour nous éclairer et témoigner :

- Marie-Thérèse Vandamme, responsable du service de catéchèse et catéchuménat du Diocèse d’Annecy

- Roland Lacroix, théologien, responsable du service de formation du Diocèse d’Annecy

- Evelyne Betend, sacristine dans la paroisse du Christ Ressuscité (deux clochers à Annecy et Annecy-le-Vieux) et aussi engagée au service funérailles de la paroisse

- Cédric Laflèche, investi au centre de préparation au Mariage sur le secteur de La-Roche-Sur-Foron

- Et aussi : Maryline Richard, responsable des aumôneries de l'enseignement public pour le Diocèse d'Annecy ; Franck et Marina Brière, accompagnateurs d'adultes qui se préparent au baptême et à la confirmation